Когда педагог - и тренер, и музыкант, и логопед: латвийская многозадачность удручает

В свою очередь председатель ЛПРОН Инга Ванага напомнила, что этот вопрос рассматривается подкомиссией Сейма не впервые. К сожалению, ситуация не улучшилась и даже в рамках одного самоуправления может отличаться, в связи с чем образуется большое неравенство в объеме педагогических ставок. Следует сделать вывод, что располагая тем педагогическим составом и поддерживающим персоналом, который работает в дошкольных учреждениях, сейчас невозможно качественно реализовать руководящие принципы по дошкольному образованию. ЛПРОН рекомендует включить в руководящие принципы минимум педагогических ставок с учетом количества детей, чтобы у самоуправлений была мотивация решать эти вопросы. Сейчас на группу предусмотрены одна-две ставки педагога, и число детей, когда с ними работают два педагога, может быть очень разным - от 12 до 20 и более. Ставки персонала поддержки на учреждение еще меньше: например, в среднем это 0,22 ставки у психолога, у специального педагога - 0,30, у помощника педагога - 0,22, у логопеда - до 1,07 ставки. Одна ставка, например, психолога и специального педагога, может быть установлена на очень разное количество детей - от 100 до 750, и этот специалист нередко доступен не на месте, а в управлении образования или центре поддержки инклюзивного образования.