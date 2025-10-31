Водитель, притормози! Южный мост переходит на зимний скоростной режим

Ограничение скорости введено на участке от съезда с улицы Маскавас до улицы Лубанас и в противоположном направлении — от улицы Лубанас до съезда с улицы Пиедруяс. Ограничение будет действовать до весны следующего года; незадолго до его отмены самоуправление проинформирует об этом отдельно.