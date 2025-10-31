Водитель, притормози! Южный мост переходит на зимний скоростной режим
С сегодняшнего дня, 31 октября, до весны следующего года на Южном мосту в Риге снижена разрешённая скорость движения — с 70 километров в час до 50, сообщает Отдел внешних коммуникаций Рижской думы. Снижение разрешённой скорости на Южном мосту — ежегодная мера, цель которой повысить безопасность дорожного движения на эстакадах моста в зимний сезон.
Ограничение скорости введено на участке от съезда с улицы Маскавас до улицы Лубанас и в противоположном направлении — от улицы Лубанас до съезда с улицы Пиедруяс. Ограничение будет действовать до весны следующего года; незадолго до его отмены самоуправление проинформирует об этом отдельно.
Замену дорожных знаков планируется провести в пятницу с 10:00 до 15:00.
Муниципалитет призывает водителей быть внимательными и следить за изменениями в организации дорожного движения.