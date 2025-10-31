"Тельма и Луиза" по-латвийски: Валмиерский театр перескажет сюжет известного голливудского триллера

Сегодня на Новой сцене Валмиеpского театра состоится премьера нового спектакля — постановки режиссёра Юpиса Рийниексa по мотивам голливудского фильма «Тельма и Луиза», сообщила специалист по связям с общественностью и рекламе театра Паpсла Янсоне. «Несчастная домохозяйка и независимая продавщица решают на пару дней вырваться из скучной домашней жизни, от не менее скучного и жестокого мужа, бойфренда и их предсказуемых требований. Во время путешествия обе, защищая свою женскую свободу, против собственной воли совершают преступление, и начинается отчаянное бегство», — рассказала Янсоне, раскрывая сюжет спектакля.