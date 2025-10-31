"Тельма и Луиза" по-латвийски: Валмиерский театр перескажет сюжет известного голливудского триллера
На Новой сцене Валмиерского театра сегодня состоится премьера спектакля "Тельма и Луиза" — режиссер Юрис Рийниекс переосмыслил культовый голливудский фильм Ридли Скотта, превратив его в универсальную историю о свободе и достоинстве.
Сегодня на Новой сцене Валмиеpского театра состоится премьера нового спектакля — постановки режиссёра Юpиса Рийниексa по мотивам голливудского фильма «Тельма и Луиза», сообщила специалист по связям с общественностью и рекламе театра Паpсла Янсоне. «Несчастная домохозяйка и независимая продавщица решают на пару дней вырваться из скучной домашней жизни, от не менее скучного и жестокого мужа, бойфренда и их предсказуемых требований. Во время путешествия обе, защищая свою женскую свободу, против собственной воли совершают преступление, и начинается отчаянное бегство», — рассказала Янсоне, раскрывая сюжет спектакля.
Фильм режиссера Ридли Скотта «Тельма и Луиза» вышел на экраны в 1991 году. Он стал одним из первых голливудских фильмов, открыто и смело показавших женский гнев, стремление к свободе и системную несправедливость, отметила Янсоне. Она подчеркнула, что режиссёр Рийниекс, ставя этот спектакль в 2025 году, хочет выделить универсальный характер истории. «Тельма и Луиза могли бы быть любым человеком, который, говоря языком домашнего хозяйства, хранит своё чувство собственного достоинства в дальнем углу морозильной камеры холодильника», — отметила она.
Творческую команду спектакля составляют режиссёр Юрис Рийниекс, сценограф Мартиньш Вилкарсис, художница по костюмам Берта Вилипсоне, художник по свету Оскарс Паулиньш, видео-художник Артис Дзерве, автор инсценировки Даце Виганте. В ролях — Иева Пукe, Элина Ване, Гиртс Равиньш, Эдуардс Йохансонс, Таливалдис Ласманис, Илзе Пукинска, Томасс Ралфс Аболкалнс.