Октябрь простится с Латвией дождем и туманом

Небо преимущественно будет затянуто облаками, во многих местах пройдут дожди. В некоторых районах Видземе и Латгале ожидается туман. Будет дуть западный, северо-западный ветер от слабого до умеренного, на западном побережье Курземе ожидаются порывы до 17 метров в секунду.