Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:03
Октябрь простится с Латвией дождем и туманом
В последний день октября температура воздуха в Латвии поднимется до +8...+11 градусов, прогнозируют синоптики.
Небо преимущественно будет затянуто облаками, во многих местах пройдут дожди. В некоторых районах Видземе и Латгале ожидается туман. Будет дуть западный, северо-западный ветер от слабого до умеренного, на западном побережье Курземе ожидаются порывы до 17 метров в секунду.
В Риге октябрь завершится пасмурной погодой, существенных осадков не ожидается. При умеренном северо-западном ветре воздух прогреется до +10...+11 градусов.