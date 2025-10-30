На берегу реки Лиелупе в Елгаве установлена скамейка, чтобы зимним купальщикам было удобнее

Для удобства зимних купальщиков на пляже правого берега Лиелупе в Елгаве на зимний сезон остаются три кабины для переодевания, и изначально планировалось разместить здесь также один лежак. В Pilsētsaimniecība поясняют, что активные жители часто перемещали лежак в зону, где меняется уровень воды, из-за чего возникала опасность, что зимой его может смыть или повредить, а сама конструкция не предназначена для стационарного крепления. Поэтому лежак решено было убрать, а на его месте у раздевалок установить стационарную скамейку, которой зимой смогут удобно пользоваться купальщики.