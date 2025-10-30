На берегу реки Лиелупе в Елгаве установлена скамейка, чтобы зимним купальщикам было удобнее
Для удобства "моржей" на правом берегу реки Лиелупе в Елгаве сохранены три раздевалки, однако шезлонг заменён стационарной скамейкой, чтобы предотвратить её повреждение и обеспечить более комфортное использование в зимний сезон. Муниципалитет поясняет, что скамейка является более безопасным и практичным решением в условиях изменяющегося уровня воды.
