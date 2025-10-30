Тестя мэра Даугавпилса обвиняют в воровстве электричества и хотят завести уголовное дело

Как указала полиция, 25 марта этого года сотрудники Sadales tīkls, проводя проверку одного частного владения в Даугавпилсе, обнаружили незаконное подключение к электросети. В Южнолатгальском участке полиции было начато уголовное производство по факту самовольного потребления электроэнергии без учёта и без законных оснований. Позднее дело передали в отдел по борьбе с экономическими преступлениями Земгальского регионального управления полиции.