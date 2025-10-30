Тестя мэра Даугавпилса обвиняют в воровстве электричества и хотят завести уголовное дело
Полиция просит прокуратуру предъявить обвинение тестю мэра Даугавпилса в незаконном подключении к электросетям. По данным следствия, ущерб от неучтённого потребления электроэнергии превысил 10 000 евро.
Как указала полиция, 25 марта этого года сотрудники Sadales tīkls, проводя проверку одного частного владения в Даугавпилсе, обнаружили незаконное подключение к электросети. В Южнолатгальском участке полиции было начато уголовное производство по факту самовольного потребления электроэнергии без учёта и без законных оснований. Позднее дело передали в отдел по борьбе с экономическими преступлениями Земгальского регионального управления полиции.
В ходе расследования были проведены обыск, допросы свидетелей и другие процессуальные действия. В качестве подозреваемого признан мужчина 1952 года рождения, ранее не попадавший в поле зрения полиции. По данным агентства LETA, речь идёт об Олеге Володарском — тесте Андрея Элксниньша.
Следствие установило, что в неустановленный период до 25 марта мужчина организовал незаконное подключение к электросети с целью самовольного потребления электроэнергии без учёта и без правовых оснований в частном владении в Даугавпилсе. Чтобы не платить за фактически потреблённую электроэнергию, он устроил незаконное трёхфазное подключение, используя кабель без учётного оборудования.
Кроме того, в результате действий подозреваемого был повреждён принадлежащий компании Sadales tīkls кабель, что нанесло оператору имущественный ущерб. Согласно оценке предприятия, материальные потери из-за незаконного и неучтённого потребления составили более 10 000 евро.
За такое нарушение законом предусмотрено кратковременное лишение свободы, надзор пробации, общественные работы или денежный штраф.