В Юрмале задержан подросток с марихуаной, таблетками и оружием

Сотрудники Юрмальского участка Рижского регионального управления Государственной полиции совместно с Юрмальской муниципальной полицией остановили автобус и задержали молодого человека 2007 года рождения. Во время обыска у него обнаружили почти шесть граммов высушенной марихуаны, таблетки неизвестного происхождения и девять жевательных резинок. На указанные вещества назначена экспертиза. Также у подростка нашли газовое оружие, которое было изъято.