В Юрмале задержан подросток с марихуаной, таблетками и оружием
фото: Valsts policija
В Юрмале задержан 18-летний с наркотиками и газовым пистолетом.
В Латвии

26 октября этого года около 12:30 полицейские в Юрмале получили вызов от жителей о том, что в автобусе едет подросток в состоянии опьянения, у которого из кармана выпал предмет, похожий на оружие, сообщили в полиции.

Сотрудники Юрмальского участка Рижского регионального управления Государственной полиции совместно с Юрмальской муниципальной полицией остановили автобус и задержали молодого человека 2007 года рождения. Во время обыска у него обнаружили почти шесть граммов высушенной марихуаны, таблетки неизвестного происхождения и девять жевательных резинок. На указанные вещества назначена экспертиза. Также у подростка нашли газовое оружие, которое было изъято.

При обыске по месту жительства подростка было найдено около 20 граммов марихуаны. Ранее он не попадал в поле зрения полиции.

При обыске по месту жительства подростка было найдено около 20 граммов марихуаны.
По факту происшествия начаты два административных процесса — один за употребление наркотических веществ, другой за незарегистрированное газовое оружие.

Кроме того, возбужден уголовный процесс по первой части статьи 253 Уголовного закона — за незаконное хранение наркотических и психотропных веществ без цели их сбыта. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трёх лет, либо краткосрочного лишения свободы, либо пробационного надзора, либо общественных работ, либо денежного штрафа.

Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке.

