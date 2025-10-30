Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:04
В четверг ветер усилится, дождь придет поздно вечером
В четверг ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдет небольшой дождь, прогнозируют синоптики.
Больше осадков ожидается вечером в Курземе, а поздно вечером - также на остальной территории страны. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер порывами до 8-13 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +8...+11 градусов.
В Риге до вечера не ожидается существенных осадков, порывы юго-восточного ветра вечером усилятся до 12 метров в секунду, а температура воздуха не превысит +10 градусов.