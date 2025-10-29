В четверг в Латвии снова будет облачно

В некоторых местах ожидается небольшой кратковременный дождь, больше осадков будет в Курземе во второй половине дня, и в Земгале поздним вечером. Ночью будет дуть слабый южный, юго-западный ветер, местами туман. Минимальная температура воздуха составит +3...+8 градусов. Днем юго-восточный ветер усилится до 8-13 метров в секунду, а температура повысится до +7...+11 градусов.