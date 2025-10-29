ФОТО: на месте трагедии в Золитуде идут работы по созданию мемориала

Планируется, что Сад памяти станет светлым местом, где пострадавшие в трагедии и родственники погибших смогут в спокойной обстановке проводить поминальные мероприятия. Для остальных жителей это будет тихое место отдыха, которое одновременно будет напоминать о трагических событиях и рассказывать о них. Проект разработан с учётом взглядов и пожеланий общества «Zolitūde 21.11.».