На месте Золитудской трагедии ведутся работы по созданию мемориала
Завершение строительства мемориала, начавшееся летом, станет долгожданным шагом в увековечении памяти жертв трагедии.
ФОТО: на месте трагедии в Золитуде идут работы по созданию мемориала
На месте трагедии в Золитуде продолжаются строительные работы по созданию мемориального комплекса, которые стартовали в начале этого лета.
Планируется, что Сад памяти станет светлым местом, где пострадавшие в трагедии и родственники погибших смогут в спокойной обстановке проводить поминальные мероприятия. Для остальных жителей это будет тихое место отдыха, которое одновременно будет напоминать о трагических событиях и рассказывать о них. Проект разработан с учётом взглядов и пожеланий общества «Zolitūde 21.11.».
Идея создания мемориала была выбрана в 2022 году в рамках конкурса проектов, в котором победило предложение, совместно представленное ландшафтной мастерской ALPS ainavu darbnīca, дизайн-бюро H2E и консультационным агентством Copywriter/Levelup.
Работы выполняет объединение компаний 3A. Согласно заключённому договору, строительство должно быть завершено в течение 12 месяцев.
Как известно, 21 ноября 2013 года в Золитуде произошла катастрофа — обрушение супермаркета Maxima, в результате которой погибли 54 человека, а десятки получили тяжёлые ранения.