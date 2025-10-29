Популярный у латвийцев сервис прекращает работу в Даугавпилсе и Лиепае уже с 1 ноября
Жители Даугавпилса в последние недели начали получать электронные письма и уведомления от онлайн-сервиса по доставке продуктов Barbora с заголовком: "Paldies par draudzību šo gadu garumā!" — "Спасибо за дружбу все это время!". В сообщениях говорится, что с 1 ноября 2025 года компания прекращает предоставление своих услуг в этом городе. И не только там.
В письме подчёркивается, что решение принято не случайно, а является частью изменений, направленных на обеспечение устойчивости компании, с учётом спроса и привычек клиентов. Представители Barbora выражают благодарность всем покупателям и надеются, что «пути ещё пересекутся».
Как выяснилось, онлайн-сервис по доставке продуктов Barbora прекращает свою деятельность не только в Даугавпилсе, но и в Лиепае. А недавно доставлять продукты перестали в Яньупе, Плаканциемс, Меллупи, Вайвади, Дави, Стипниеки, Лапсас и Дзеруми.
Представитель компании Лиене Вевере пояснила, что это решение — часть масштабных преобразований, необходимых для адаптации к меняющимся условиям рынка: «Решение прекратить доступность услуг Barbora в Лиепае и Даугавпилсе с 1 ноября 2025 года является частью изменений, необходимых для обеспечения устойчивости предприятия, принимая во внимание спрос и привычки клиентов. В настоящее время такие изменения планируются только в этих двух городах — в остальных регионах Латвии Barbora продолжит работу в обычном режиме».
Barbora — латвийский интернет-магазин продуктов, предлагающий доставку на дом. Компания начала работу в Латвии в 2017 году после того, как сервис e-maxima.lv был продан компании Radas, управляющей аналогичным проектом в Литве. Изначально Barbora.lv обслуживала только Ригу и близлежащие районы, но за несколько лет значительно расширила географию доставки, начав обслуживать и жителей регионов.