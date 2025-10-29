Популярный у латвийцев сервис прекращает работу в Даугавпилсе и Лиепае уже с 1 ноября

Представитель компании Лиене Вевере пояснила, что это решение — часть масштабных преобразований, необходимых для адаптации к меняющимся условиям рынка: «Решение прекратить доступность услуг Barbora в Лиепае и Даугавпилсе с 1 ноября 2025 года является частью изменений, необходимых для обеспечения устойчивости предприятия, принимая во внимание спрос и привычки клиентов. В настоящее время такие изменения планируются только в этих двух городах — в остальных регионах Латвии Barbora продолжит работу в обычном режиме».