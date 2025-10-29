Bolt придумал, как упростить жизнь целым семьям - новая функция уже доступна

Функция "Семейный профиль" позволяет одному человеку управлять поездками и совершать платежи за других, отслеживать поездку в реальном времени, получать уведомления о начале или завершении поездки, а также при необходимости связываться с водителем или пассажиром в случае неожиданных изменений на маршруте или остановок.