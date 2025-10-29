В Бауском крае попал в аварию мужчина с почти тремя промилле алкоголя
В Бауском крае водитель Mazda с почти тремя промилле алкоголя в крови врезался в стену здания — к счастью, обошлось без пострадавших, но начат уголовный процесс.
Во вторник в Бауском крае мужчина в почти тремя промилле алкоголя за рулём автомобиля врезался в стену здания, сообщили в Государственной полиции.
В волости Межотне 39-летний мужчина (1985 г. р.) управлял автомобилем Mazda, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения — 2,92 промилле. По данному факту начат уголовный процесс.
Водитель не справился с управлением и въехал в стену здания. К счастью, никто физически не пострадал. На место происшествия также был вызван Государственный пожарно-спасательный служба. Спасатели отбуксировали машину от здания и отключили клеммы аккумулятора. Водитель самостоятельно выбрался из автомобиля.
Серьёзных повреждений в конструкциях здания не обнаружено.
По классификации, 3 промилле относится к сильной степени опьянения или к тяжелому отравлению, при которой в крови содержится 3 грамма спирта на литр крови. Это состояние сопровождается значительным ухудшением самочувствия, возможностью потери сознания, апатией и проблемами с памятью, а также возможны непроизвольное мочеиспускание или дефекация.