В Бауском крае попал в аварию мужчина с почти тремя промилле алкоголя

По классификации, 3 промилле относится к сильной степени опьянения или к тяжелому отравлению, при которой в крови содержится 3 грамма спирта на литр крови. Это состояние сопровождается значительным ухудшением самочувствия, возможностью потери сознания, апатией и проблемами с памятью, а также возможны непроизвольное мочеиспускание или дефекация.