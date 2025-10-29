ВИДЕО: в Марупском крае столкнулись мусоровоз и автобус

В Марупском крае столкнулись мусоровоз и автобус.
Аварии и происшествия
Сегодня 12:05
Сегодня утром на Лиепайском шоссе в Марупском крае произошло столкновение мусоровоза и автобуса.
В Государственной полиции агентству LETA подтвердили, что на Лиепайском шоссе произошло столкновение грузовика Scania и автобуса Iveco. Сейчас оперативные службы работают на месте происшествия. Медики осмотрели на месте несколько человек, но их госпитализация не потребовалась.