ВИДЕО: в Марупском крае столкнулись мусоровоз и автобус

В Государственной полиции агентству LETA подтвердили, что на Лиепайском шоссе произошло столкновение грузовика Scania и автобуса Iveco. Сейчас оперативные службы работают на месте происшествия. Медики осмотрели на месте несколько человек, но их госпитализация не потребовалась.