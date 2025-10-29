ВИДЕО: в Марупском крае столкнулись мусоровоз и автобус
фото: Sadursme
В Марупском крае столкнулись мусоровоз и автобус.
Аварии и происшествия

Отдел новостей

LETA

Сегодня утром на Лиепайском шоссе в Марупском крае произошло столкновение мусоровоза и автобуса.

В Государственной полиции агентству LETA подтвердили, что на Лиепайском шоссе произошло столкновение грузовика Scania и автобуса Iveco. Сейчас оперативные службы работают на месте происшествия. Медики осмотрели на месте несколько человек, но их госпитализация не потребовалась.



ВидземеScaniaНовости регионовМарупский край

