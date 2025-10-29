Кто забыл деньги в банкомате Елгавы? Добрый человек не промолчал о случившемся

«Кто-то забыл свои деньги в банкомате! Я немного задержалась у банкомата, и он втянул купюры обратно, выдав сообщение “Свяжитесь с банком”. Я сообщила банку о ситуации! Пусть владелец найдется и свяжется со Swedbank!» — написала в группе Jelgavas sludinājumu dēlis («Доска объявлений Елгавы») безусловно светлый человек по имени Лива.