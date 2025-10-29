Иллюстративное фото.
Сегодня 13:00
Кто забыл деньги в банкомате Елгавы? Добрый человек не промолчал о случившемся
Вполне возможно, сегодня кто-то испытал холодок по спине, осознав, что забыл забрать деньги из банкомата в Елгаве. К счастью, в мире не перевелись добрые и честные люди, благодаря которым этот забывчивый человек имеет шанс вернуть свои средства.
Деньги были забыты во вторник около 16:00 в торговом центре Vivo.
«Кто-то забыл свои деньги в банкомате! Я немного задержалась у банкомата, и он втянул купюры обратно, выдав сообщение “Свяжитесь с банком”. Я сообщила банку о ситуации! Пусть владелец найдется и свяжется со Swedbank!» — написала в группе Jelgavas sludinājumu dēlis («Доска объявлений Елгавы») безусловно светлый человек по имени Лива.
Пусть забывчивому владельцу удастся вернуть свои деньги — и он не забудет поблагодарить свою добродетельницу!