Возможны температурные рекорды! Первая неделя ноября в Латвии будет необычно теплой
Начало ноября в Латвии обещает быть удивительно тёплым — температура воздуха поднимется выше климатической нормы, местами ожидаются дожди и даже возможны новые температурные рекорды, прогнозируют синоптики.
В последние два дня октября небо затянет облаками и местами пройдут небольшие дожди, больше осадков выпадет в четверг вечером и в ночь на пятницу. Ночью и утром 31 октября на южном побережье Курземе возможны порывы северо-западного ветра скоростью до 20 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +7...+11 градусов.
Ожидается, что в субботу выглянет солнце, в воскресенье временами будут идти дожди, температура воздуха в Курземе может достичь +13 градусов.
Минимальная температура воздуха по ночам на этой и следующей неделе ожидается выше нуля, в самые теплые ночи она составит +6...+10 градусов. Столбики термометров даже могут подниматься выше +10 градусов, и на следующей неделе может быть побито несколько рекордов тепла.
Дожди время от времени ожидаются и на следующей неделе. Ветер будет преимущественно западный, юго-западный от слабого до умеренного.