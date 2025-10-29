Возможны температурные рекорды! Первая неделя ноября в Латвии будет необычно теплой
фото: LETA
Синоптики обещают самое тёплое начало ноября за годы.
В Латвии

Возможны температурные рекорды! Первая неделя ноября в Латвии будет необычно теплой

Отдел новостей

LETA

Начало ноября в Латвии обещает быть удивительно тёплым — температура воздуха поднимется выше климатической нормы, местами ожидаются дожди и даже возможны новые температурные рекорды, прогнозируют синоптики.

В последние два дня октября небо затянет облаками и местами пройдут небольшие дожди, больше осадков выпадет в четверг вечером и в ночь на пятницу. Ночью и утром 31 октября на южном побережье Курземе возможны порывы северо-западного ветра скоростью до 20 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +7...+11 градусов.

Ожидается, что в субботу выглянет солнце, в воскресенье временами будут идти дожди, температура воздуха в Курземе может достичь +13 градусов.

Минимальная температура воздуха по ночам на этой и следующей неделе ожидается выше нуля, в самые теплые ночи она составит +6...+10 градусов. Столбики термометров даже могут подниматься выше +10 градусов, и на следующей неделе может быть побито несколько рекордов тепла.

Дожди время от времени ожидаются и на следующей неделе. Ветер будет преимущественно западный, юго-западный от слабого до умеренного.

Темы

Прогноз погодыКурземе

Другие сейчас читают