Возможны температурные рекорды! Первая неделя ноября в Латвии будет необычно теплой

Минимальная температура воздуха по ночам на этой и следующей неделе ожидается выше нуля, в самые теплые ночи она составит +6...+10 градусов. Столбики термометров даже могут подниматься выше +10 градусов, и на следующей неделе может быть побито несколько рекордов тепла.