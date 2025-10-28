Три автобуса из Салдуса отправятся на помощь Украине
Дума Салдусского края передала Украине три пассажирских автобуса, которые будут использоваться для гуманитарных нужд и поддержки военнослужащих. Транспорт доставит объединение Mūsu ligzda, занимающееся помощью пострадавшим от войны.
Дума Салдусского края выделила три пассажирских автобуса для украинских военнослужащих и поддержки общества, которые сегодня были переданы объединению Mūsu ligzda для дальнейшей доставки в Украину. Эти автобусы будут использоваться для оказания помощи и поддержки в стране, пострадавшей от войны.
На заседании думы Салдусского края 23 октября депутаты приняли решение подарить три технически исправных пассажирских автобуса, каждый с 20 посадочными местами, украинским вооружённым силам и для общего общественного блага Украины.
Сегодня, 27 октября, на территории Салдусского отделения CSDD автобусы были переданы объединению Mūsu ligzda. Председатель правления объединения Райна Ништа доставит их в Украину, где они будут использоваться для гуманитарных и поддерживающих нужд.