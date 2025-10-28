Три автобуса из Салдуса отправятся на помощь Украине

Дума Салдусского края выделила три пассажирских автобуса для украинских военнослужащих и поддержки общества, которые сегодня были переданы объединению Mūsu ligzda для дальнейшей доставки в Украину. Эти автобусы будут использоваться для оказания помощи и поддержки в стране, пострадавшей от войны.