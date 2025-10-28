Maxima запустила финальную распродажу года! Цены - от 5 центов, скидки - до 70%

«Складские распродажи Maxima уже стали настоящим событием, которого наши клиенты ждут с интересом. В этот раз предлагаем возможность приобрести необходимые товары со скидками до 70% — это рекордно низкие цены, которые помогут существенно сэкономить семейный бюджет. В распродаже участвуют как хозяйственные товары, так и продукты питания — отличная возможность подготовиться к предстоящим латвийским праздникам и при этом сэкономить на повседневных покупках. Призываем клиентов планировать визит заранее, поскольку предложение ограничено, а количество товаров — строго определено», — рассказал Эдвинс Лакстигала, директор по управлению категориями и закупкам Maxima Latvija.