Maxima запустила финальную распродажу года! Цены - от 5 центов, скидки - до 70%
С 28 октября по 3 ноября во всех магазинах сети Maxima по Латвии идет последняя в этом году складская распродажа под названием «Дешевле уже не будет». Это крупнейшая распродажа подобного формата за всё время, и в её рамках покупатели смогут приобрести широкий ассортимент промышленных товаров и продуктов питания по особо низким ценам — начиная от 5 центов.
Общее количество товаров, участвующих в акции, составляет около полумиллиона единиц. Учитывая прошлый опыт, компания Maxima рекомендует клиентам заранее планировать покупки, чтобы воспользоваться всеми преимуществами предложений и избежать излишней толпы в магазинах.
«Складские распродажи Maxima уже стали настоящим событием, которого наши клиенты ждут с интересом. В этот раз предлагаем возможность приобрести необходимые товары со скидками до 70% — это рекордно низкие цены, которые помогут существенно сэкономить семейный бюджет. В распродаже участвуют как хозяйственные товары, так и продукты питания — отличная возможность подготовиться к предстоящим латвийским праздникам и при этом сэкономить на повседневных покупках. Призываем клиентов планировать визит заранее, поскольку предложение ограничено, а количество товаров — строго определено», — рассказал Эдвинс Лакстигала, директор по управлению категориями и закупкам Maxima Latvija.
Покупателям предложен очень широкий выбор: одежда и обувь, промышленные товары, бытовая химия, электроника, средства по уходу за телом и лицом, игрушки, посуда, канцелярские товары, а также продукты питания — консервы, сладости, макароны, кофе, чай, соль, муку и многое другое. Также в продаже будут товары для дома и предметы, необходимые для ежедневных нужд.
Предложения распродажи будут доступны во всех 172 магазинах Maxima по всей Латвии, однако ассортимент и количество товаров могут различаться в зависимости от конкретного торгового места.
Чтобы воспользоваться преимуществами распродажи и сделать покупки без спешки, Maxima рекомендует планировать визит заранее — лучше выбирать раннее утро или поздний вечер, когда покупателей меньше. Кроме того, при помощи функции “Сканируй сам” в мобильном приложении Maxima клиенты могут сканировать товары во время покупок и оплачивать их прямо с телефона, воспользовавшись кассами самообслуживания.