Сегодня 11:18
В Риге будет еще одна станция техосмотра легковых автомобилей: названо место
В Риге появится еще одна станция технического осмотра легковых автомобилей, сообщил во вторник телеканалу TV3 председатель правления Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Айвар Аксенокс.
В настоящее время техосмотр автомобилей в Риге можно пройти только на станции на улице Антенас, где часто образуются очереди. В конце этого года CSDD планирует открыть новую станцию техосмотра на улице Латгалес, за Румбулой.
На новой станции будет восемь линий техосмотра. Она будет немного меньше, чем станция на улице Антенас, но, по мнению Аксенокса, эти изменения должны значительно сократить очереди на техосмотр в Риге.