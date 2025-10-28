В Латвии
Сегодня 09:02
Во вторник больше дождей будет в Курземе
Во вторник во многих регионах Латвии пройдет дождь, а больше всего осадков будет в Курземе в первой половине дня, прогнозируют синоптики.
В западной части Курземе также возможны грозовые дожди и град. Большую часть неба закроют облака, местами выглянет солнце. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, в западной части Курземе ветер будет дуть с моря
В Риге ожидается преимущественно облачный день, в конце дня небольшой дождь. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха составит до +8 градусов.