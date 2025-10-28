Уволенные за ориентацию: король Карл III открыл национальный мемориал военнослужащим ЛГБТК+ в Великобритании
В понедельник король Карл III открыл первый в Великобритании национальный мемориал, посвящённый лесбиянкам, геям, бисексуальным и трансгендерным военнослужащим — спустя 25 лет после отмены запрета на гомосексуальность в британских вооружённых силах.
Монарх, являющийся церемониальным главнокомандующим армии, возложил цветы к памятнику, установленному в Национальном мемориальном арборетуме в центральной Англии. На церемонии присутствовали десятки действующих военнослужащих и ветеранов. Скульптура выполнена в форме смятого бронзового письма с выгравированными словами тех, кого затронул запрет.
Исторический контекст
С 1967 по 2000 год солдаты, моряки и лётчики, которые были — или которых подозревали в том, что они гомосексуальны или трансгендерны, признавались «непригодными к службе» и увольнялись из армии. Многих лишали наград и пенсионных прав, а клеймо и унижение преследовали их десятилетиями. Запрет был снят в 2000 году после решения Европейского суда по правам человека 1999 года.
В 2023 году тогдашний премьер-министр Риши Сунак официально принёс извинения, назвав произошедшее «ужасным провалом британского государства». Была учреждена программа компенсаций: ветераны, уволенные из армии из-за своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности, могут получить до 70 000 фунтов стерлингов (около 93 000 долларов).
Благотворительная организация Fighting with Pride, представляющая интересы ЛГБТК+ военных, назвала новый мемориал «мощным шагом вперёд» в признании и почитании службы и жертв этих людей.
Клэр Эштон, вынужденная покинуть Королевскую артиллерию в 1972 году, когда ей было 21, сказала: «Это момент, в который я никогда не верила, момент, полный смысла и, наконец, гордости. Мне сейчас за 70, и я всю жизнь жила с психологическими шрамами от того, что меня выгнали — “медицински уволили”, как написано в моих документах. Очень важно быть рядом с другими, кто прошёл через то же, и, как я, находит мир с прошлым».
Бригадир Клэр Филлипс, выступая на церемонии, сказала: «Как женщина-гомосексуал, прослужившая в британской армии 30 лет, я прошла путь от жизни в тайне, страхе и тьме — к карьере, полной гордости, открытости и радости. Для нынешнего поколения военных открытие этого памятника — напоминание о том, что мы стоим на плечах гигантов, тех, кто боролся с дискриминацией и преследованиями, чтобы мы могли служить открыто и с гордостью».