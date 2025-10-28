Уволенные за ориентацию: король Карл III открыл национальный мемориал военнослужащим ЛГБТК+ в Великобритании

Клэр Эштон, вынужденная покинуть Королевскую артиллерию в 1972 году, когда ей было 21, сказала: «Это момент, в который я никогда не верила, момент, полный смысла и, наконец, гордости. Мне сейчас за 70, и я всю жизнь жила с психологическими шрамами от того, что меня выгнали — “медицински уволили”, как написано в моих документах. Очень важно быть рядом с другими, кто прошёл через то же, и, как я, находит мир с прошлым».