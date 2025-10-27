Начат уголовный процесс о возможных нарушениях в Фонде развития портов

В ходе проверки было установлено, что фонд заключал договоры с сотрудниками Министерства сообщения об оказании услуг, дублирующих функции министерства, при этом сотрудники Минсообщения не согласовывали совмещение должностей. Кроме того, фонд выплачивал вознаграждение сотрудникам Минсообщения, которые фактически не находились на работе, а годовые отчеты фонда не подавались компетентным органам.