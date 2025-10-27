А вам не до лампочки? На новые уличные фонари в Риге готовы потратить миллион евро
В Риге заменят 3865 натриевых ламп на энергоэффективные светодиодные с. Проект стоимостью 1 млн евро позволит сократить расходы на освещение и снизить выбросы CO₂. Работы начнутся в декабре и продлятся девять месяцев.
Уличное освещение в столице, для которого в настоящее время используются натриевые лампы, будет заменено на новое энергоэффективное светодиодное освещение. Стоимость замены ламп составит 1 млн евро, сообщили в Рижском самоуправлении.
Новые светодиодные фонари обеспечат более высокую энергоэффективность и сократят потребление электроэнергии, что позволит столице уменьшить расходы на обслуживание системы освещения и снизить выбросы углекислого газа.
В целом планируется заменить 3865 ламп - на бульваре Анниньмуйжас, улицах Даугавгривас, Юрмалас гатве, Спилвес, Улманя гатве, Мукусалас, на Кенгарагском променаде, на улицах Локомотивес, Бебру, Саласпилс, Улриекстес, Пулквежа Бриежа, на проспекте Кокнесес, на улицах Тилта, Ханзас, Букулту, Бикерниеку, Эйзенштейна, Гайльэзера, Хипократа, Стиpну, Ропажу, Буллю, Кугю, Ранька дамбис, Дзирциема, Парадес, Слокас, Озолциема, Кантора, Марупес, Дарзиню, Пиедруяс, Резекнес, на проспекте Межа, на улицах Гауяс, Дунтес, Эзермалас, Ганибу дамбис, Чака, Марияс и Бривибас.
С учетом ресурсов департамента внешнего пространства и мобильности Рижского самоуправления будет оценена возможность замены освещения и на других улицах, а 597 светильников будут доставлены на склады департамента для нужд обслуживания.
Конкурс на замену освещения состоял из двух частей: первая предусматривала установку светодиодного освещения в рамках климатической программы на сумму 379 746 евро, вторая - за счет бюджета самоуправления на сумму 630 045 евро. В обеих частях конкурса победила компания ООО "Vizulo Solutions". Срок выполнения работ составляет девять месяцев, их планируется начать в декабре.