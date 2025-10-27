А вам не до лампочки? На новые уличные фонари в Риге готовы потратить миллион евро

Конкурс на замену освещения состоял из двух частей: первая предусматривала установку светодиодного освещения в рамках климатической программы на сумму 379 746 евро, вторая - за счет бюджета самоуправления на сумму 630 045 евро. В обеих частях конкурса победила компания ООО "Vizulo Solutions". Срок выполнения работ составляет девять месяцев, их планируется начать в декабре.