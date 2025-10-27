Дождливый вторник: осадки по всей Латвии продолжатся

Во вторник на большей части территории Латвии пройдут дожди, прогнозируют синоптики. Ночь будет преимущественно пасмурной, с дождями. Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье - порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха понизится до +2…+7 градусов.