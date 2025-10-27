Латвийская гордость в кофейной чашке: Rocket Bean признана лучшей кофейней страны по версии European Coffee Trip Awards 2025
Латвийский кофейный бренд Rocket Bean получил звание лучшей кофейни Латвии по версии European Coffee Trip Awards 2025 — крупнейшего общеевропейского голосования, в котором за лучшие кафе голосуют сами любители кофе.
Конкурс Coffee Awards можно назвать «кофейным Michelin» — но с одной важной разницей: решающее слово остаётся за людьми, которые любят и ценят выскоклассный кофе. В этом году в конкурсе приняли участие более 2700 кофеен из разных стран Европы. Голосование проходило с 9 сентября по 9 октября 2025 года в мобильном приложении European Coffee Trip. Каждый участник мог выбрать до трёх любимых кофеен, подтвердив голос по электронной почте. В опросе приняли участие тысячи людей со всей Европы — в итоге Rocket Bean стала самой любимой specialty coffee-кофейней Латвии.
«Для нас эта награда особенно ценна, потому что её присуждают не профессионалы индустрии, а наши гости. Это признание труда всей команды и доказательство того, что в Латвии умеют делать кофе мирового уровня», — отмечает Ансис Романовскис, руководитель бренда Rocket Bean.
Победа Rocket Bean важна не только для компании, но и для всей Латвии — как знак признания качества, растущей кофейной культуры и сигнал туристам, что в Риге можно насладиться кофе на уровне лучших кафе Берлина, Копенгагена или Милана – равно как и насладиться ресторанами уровня Michelin. «Мы все увереннее отмечаем Латвию на карте тех, кто ценит и интересуется гастрономией, напитками и качественным кофе», - добавляет Романовскис.
Rocket Bean уже давно стала визионером латвийской кофейной индустрии. Компания не только обжаривает собственные кофейные зерна, но и активно развивает кофейную культуру: в 2025 году будет инвестировано в общей сложности 2,54 миллиона евро в создание новой обжарочной фабрики и кофейного образовательного центра, который станет пространством для мастер-классов, обучения и открытых дегустаций.
«Мы хотим, чтобы качественный кофе стал частью повседневной жизни в Латвии — так, как это принято в самых развитиых странах Европы, и так, как это было еще во время первой республики. Наша цель — не просто готовить напиток, а развивать культуру вкуса, знаний и осознанного потребления», — отмечает представитель компании.
Команда Rocket Bean гордится, что постепенно Латвия возвращает себе статус страны с сильными кофейными традициями: сегодня 77% латвийцев считают, что хорошая кофе — это прежде всего гармония вкуса, а более половины уже чувствуют разницу между промышленной и свежеподжаренным specialty coffee. «Кофе в Латвии снова становится не просто напитком, а частью культуры — как сто лет назад, когда Ригу называли “маленьким Парижем”. И мы гордимся тем, что Rocket Bean помогает вернуть эту традицию», — подчеркивает Романовскис.