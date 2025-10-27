Латвийская гордость в кофейной чашке: Rocket Bean признана лучшей кофейней страны по версии European Coffee Trip Awards 2025

Команда Rocket Bean гордится, что постепенно Латвия возвращает себе статус страны с сильными кофейными традициями: сегодня 77% латвийцев считают, что хорошая кофе — это прежде всего гармония вкуса, а более половины уже чувствуют разницу между промышленной и свежеподжаренным specialty coffee. «Кофе в Латвии снова становится не просто напитком, а частью культуры — как сто лет назад, когда Ригу называли “маленьким Парижем”. И мы гордимся тем, что Rocket Bean помогает вернуть эту традицию», — подчеркивает Романовскис.