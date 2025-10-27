Иллюстративное фото.
Сегодня 12:40
Спустя неделю после исчезновения 15-летняя эстонка была обнаружена в Латвии
Пропавшую в Эстонии 15-летнюю Кристину нашли в латвийской Валке — спустя более недели после исчезновения. Латвийская полиция передала подростка эстонским коллегам, которые доставили её к семье.
Латвийская полиция нашла в Валке 15-летнюю Кристину, которая пропала в Тарту более недели назад. Латвийская полиция обнаружила девочку и передала ее патрулю в эстонской Валге, который доставил подростка к близким, сообщил BNS пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.
Кристина ушла из дома в Тарту 17 октября. Ранее девочка уже уходила из дома, но никогда так надолго. В течение недели Кристина переписывалась с матерью, но отказывалась сообщать свое местонахождение. На телефонные звонки она также не отвечала.