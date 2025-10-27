Ринкевич пессимистичен: мира в Украине в ближайшее время не будет

В настоящее время нет большого оптимизма в том, что мир в войне, развязанной Россией против Украины, будет достигнут в ближайшем будущем, в том числе в том, что 2026 год станет годом, когда будет достигнут прорыв, который приведет к окончанию войны, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью телеканалу TV3.