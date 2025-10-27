Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:04
Дождливый старт недели: Латвию ждет мокрый понедельник
В понедельник Латвию накроют дожди: особенно сыро будет в Видземе, Латгале и южной Курземе. Утром солнце заглянет в Курземе, а в Риге ожидается потепление до +8 градусов.
В понедельник во многих регионах Латвии, особенно в Видземе и Латгале, пройдут дожди, прогнозируют синоптики. Вечером больше осадков выпадет на юге страны, особенно в южной Курземе. Утром солнце выглянет в основном в Курземе, а затем и в других частях Латвии. Ветер будет дуть с юга, сильнее в Латгале, порывами до 13 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +5...+10 градусов.
В Риге в первой половине дня временами будет идти дождь, во второй половине дня облачность уменьшится. При слабом южном ветре воздух прогреется до +7...+8 градусов.