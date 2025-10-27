Путин: Россия успешно испытала новую ядерную ракету - пролетает 14 000 км за 15 часов

В среду Трамп ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, заявив, что его переговоры с Путиным о прекращении войны в Украине «не продвигаются вперед». В субботу Трамп, ранее заявлявший о намерении вскоре встретиться с Путиным в Будапеште, сказал, что «не собирается тратить свое время» на новый саммит. Путин, в свою очередь, заявил, что не намерен устанавливать сроки окончания боевых действий. «Мы не собираемся привязывать наши действия к каким-либо датам или событиям», — сказал диктатор, добавив, что «мы будем действовать, исходя из военной целесообразности».