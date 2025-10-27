Путин: Россия успешно испытала новую ядерную ракету - пролетает 14 000 км за 15 часов
Россия завершила решающие испытания крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Владимир Путин заявил, что оружие готово к размещению в войсках, несмотря на тупик в переговорах с США.
Путин высоко оценил, по его словам, уникальную крылатую ракету, способную нести ядерное оружие и лететь на расстояние до 14 000 километров. «Решающие испытания теперь завершены», — сказал Путин в опубликованном Кремлем видео с совещания военных руководителей.
Путин поручил подготовить «инфраструктуру, чтобы вооруженные силы России могли начать использовать это оружие». Кремлевский лидер охарактеризовал ракету как «уникальную разработку, которой нет ни у кого в мире». Он заявил, что «Буревестник» имеет «неограниченную дальность действия».
По словам командующего российской армии Валерия Герасимова, во время последнего испытания, состоявшегося 21 октября, ракета пролетела около 15 часов и 14 000 километров. Он добавил, что это не предел возможностей оружия. О разработке ракеты Путин объявил еще в 2018 году.
Испытание прошло в момент, когда мирные переговоры между Россией и Украиной зашли в тупик, несмотря на решимость президента США Дональда Трампа быстро закончить войну после возвращения в Белый дом.
В среду Трамп ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, заявив, что его переговоры с Путиным о прекращении войны в Украине «не продвигаются вперед». В субботу Трамп, ранее заявлявший о намерении вскоре встретиться с Путиным в Будапеште, сказал, что «не собирается тратить свое время» на новый саммит. Путин, в свою очередь, заявил, что не намерен устанавливать сроки окончания боевых действий. «Мы не собираемся привязывать наши действия к каким-либо датам или событиям», — сказал диктатор, добавив, что «мы будем действовать, исходя из военной целесообразности».