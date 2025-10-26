"Русские способны на все": премьер Польши предупредил британцев, что РФ может нанести ядерный удар по Лондону

"Меня поразило, что в Британии никто не был шокирован этим. Реакция была такая, будто речь шла о футбольном матче "Арсенал-Ливерпуль. Но если русские способны организовать подобное, значит, они способны на все", - отметил польский премьер и добавил, что в случае размещения Россией новых гиперзвуковых ракет "Орешник" в Беларуси или Калининграде Москва сможет нанести ядерный удар по любой европейской столице, включая Лондон — при дальности до 3 200 км. Угроза, по его словам, носит глобальный и универсальный характер, прежде всего из-за технологий.