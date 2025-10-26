The Wall Street Journal: война в Украине закончится крахом одной из сторон

"Мы продолжаем ждать, что произойдет политический коллапс России, как это произошло с Германией в 1918 году, когда она проиграла войну, несмотря на то, что в то время на немецкой земле не было ни одного вражеского солдата. Этого коллапса сейчас не происходит. Но рано или поздно такие вещи всегда случаются", - говорит российский экономист Константин Сонин, ныне профессор Школы государственной политики Гарриса при Чикагском университете.