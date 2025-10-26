Рост упал со 180 см до 162: легендарного ведущего "В мире животных" Николая Дроздова "сжимает" тяжелая болезнь
Легендарный зоолог и ведущий программы "В мире животных" Николай Дроздов за последние полгода стал ниже еще на восемь сантиметров. Сейчас рост 88-летнего профессора составляет всего 162 сантиметра вместо прежних 180. О потери 10-и сантиметров роста сообщалось еще весной.
Причиной стала прогрессирующая форма остеопороза, которая продолжает разрушать кости и деформировать позвоночник. Остеопороз — хроническое заболевание скелета, при котором кости теряют плотность и становятся хрупкими. В норме кости человека постоянно обновляются, но при остеопорозе процесс разрушения преобладает над восстановлением. В результате даже незначительная нагрузка или неловкое движение может привести к переломам.
«Из-за оседания позвоночника рост может уменьшаться на десятки сантиметров. Позвонки теряют форму, возникают микропереломы, человек буквально “сжимается” под собственным весом», — объясняют специалисты.
В случае Николая Дроздова болезнь диагностировали около пяти лет назад. С тех пор состояние постепенно ухудшалось: профессор жалуется на сильные боли в суставах, мышечную слабость, искривление спины и быструю утомляемость. Еще два года назад Дроздов сломал семь ребер при падении возле МГУ, а ранее — позвонки, бедро и ключицу. Эти травмы — типичное проявление остеопороза, при котором даже незначительные ушибы становятся опасными.
Врачи рекомендовали телеведущему щадящие физические упражнения, диету, богатую кальцием и витамином D, а также специальную терапию для укрепления костной ткани. Несмотря на лечение, болезнь продолжает прогрессировать.
Помимо остеопороза, у Николая Дроздова диагностировано онкологическое заболевание — диагноз подтвердился в 2023 году. Телеведущий проходит курсы противоопухолевой терапии и регулярно наблюдается у врачей. Подробности диагноза семья не раскрывает, однако сам профессор не раз признавался, что старается сохранять оптимизм и продолжать научную и просветительскую деятельность.
Несмотря на тяжелые испытания, Николай Дроздов остается примером стойкости и любви к жизни. В интервью он неоднократно говорил, что болезни не мешают ему радоваться природе, читать лекции и общаться с учениками. «Жизнь продолжается, и важно уметь благодарить за каждый день», — говорил он в одном из недавних выступлений.