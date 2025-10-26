Рост упал со 180 см до 162: легендарного ведущего "В мире животных" Николая Дроздова "сжимает" тяжелая болезнь

В случае Николая Дроздова болезнь диагностировали около пяти лет назад. С тех пор состояние постепенно ухудшалось: профессор жалуется на сильные боли в суставах, мышечную слабость, искривление спины и быструю утомляемость. Еще два года назад Дроздов сломал семь ребер при падении возле МГУ, а ранее — позвонки, бедро и ключицу. Эти травмы — типичное проявление остеопороза, при котором даже незначительные ушибы становятся опасными.