В Бауске заведующая детским садом не справляется с непослушными... родителями

Заведующая детского сада Pasaulīte Дайна Кадышевска прекрасно справляется с малышами, но вот с их родителями — нет. Особенно с теми, кто не обращает внимания на дорожный знак №302: даже маленькому ребенку понятно, что белый кружок с красной окантовкой означает «Въезд запрещен». Однако родители этих малышей не хотят это понимать. Поэтому заведующая детского сада в воспитательных целях распространила среди родителей следующее объявление: