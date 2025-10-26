В Бауске заведующая детским садом не справляется с непослушными... родителями
Непослушные родители у детского сада в Бауске не соблюдают дорожные знаки и подают детям плохой пример. Поэтому заведующая решила, что пора заняться их воспитанием.
Заведующая детского сада Pasaulīte Дайна Кадышевска прекрасно справляется с малышами, но вот с их родителями — нет. Особенно с теми, кто не обращает внимания на дорожный знак №302: даже маленькому ребенку понятно, что белый кружок с красной окантовкой означает «Въезд запрещен». Однако родители этих малышей не хотят это понимать. Поэтому заведующая детского сада в воспитательных целях распространила среди родителей следующее объявление:
«Важная информация для родителей детей дошкольного образовательного учреждения Pasaulīte и тех, кто привозит детей в учреждение на личном автомобиле. Детский сад Pasaulīte заботится о каждом, кто к нам приходит, поэтому просим соблюдать дорожные знаки вокруг детского сада.
Пусть не будет недоразумений! После нашего повторного обращения муниципальная полиция и представители Баусского самоуправления поддержали наше желание усилить порядок на улице Саулес у учреждения».
Она напоминает взрослым нарушителям правил дорожного движения: «Помните, что на улице Саулес, 8, у детского сада ведется видеонаблюдение, чтобы обеспечить безопасность детей, сотрудников и посетителей. Видеонаблюдение осуществляет муниципальная полиция. Передвигаясь к детскому саду и от него, просим обращать внимание как на правила для водителей, так и для пешеходов.
Мы заботимся о безопасности всех детей, поэтому призываем и вас быть ответственными и соблюдать правила дорожного движения. Пожалуйста, соблюдайте дорожные знаки на улице Саулес у детского сада:
- со стороны улицы В. Плудониса — «Въезд запрещен»;
- со стороны улицы Калею — «Движение запрещено»».