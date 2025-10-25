В Казахстане назвали истинные причины перехода с кириллицы на латиницу
В Казахстане до сих пор не могут определиться с латинским алфавитом. Решение о переходе на него с кириллицы принято давно, но воз и нынче там.
В министерстве науки и высшего образования Казахстана объясняют трудности, в том числе, необходимостью сохранения фонетических, орфографических и орфоэпических особенностей языка. Глава ведомства Саясат Нурбек подчеркнул, что работа над латиницей продолжается, однако пока ученым не удалось прийти к единому решению касательно окончательного варианта алфавита.
Тем временем, казахстанские СМИ приводят мнение кандидата филологических наук, лингвиста Тимура Козырева, который считает, что благодаря введению латиницы страна вырвется из советского наследия - отказ от кириллицы будет также способствовать лучшей интеграции Казахстана в мировое сообщество.
"Я считаю, что латиница — это курс на сближение с тюркским миром. Это одно из стратегических направлений внешней политики Казахстана. Это сближение с Турцией, Азербайджаном, Узбекистаном. С другой стороны, латинский - это мировой алфавит. То есть она выводит нас из навязанного провинциализма. Против кириллицы я ничего не имею, но это алфавит славянско-православного культурного ареала. Если мы решили строить независимое государство, то логично переходить на мировой алфавит", - сказал лингвист.
