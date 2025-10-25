В Казахстане назвали истинные причины перехода с кириллицы на латиницу

"Я считаю, что латиница — это курс на сближение с тюркским миром. Это одно из стратегических направлений внешней политики Казахстана. Это сближение с Турцией, Азербайджаном, Узбекистаном. С другой стороны, латинский - это мировой алфавит. То есть она выводит нас из навязанного провинциализма. Против кириллицы я ничего не имею, но это алфавит славянско-православного культурного ареала. Если мы решили строить независимое государство, то логично переходить на мировой алфавит", - сказал лингвист.