Европа застряла во времени: спор о переводе часов идет уже 7 лет - в чем загвоздка?

В 1980 году ЕС впервые установил единые правила перевода часов для всех стран блока, а в Латвии переход на летнее время был введён в 1981 году, когда республика входила в состав СССР. Тогда это решение объясняли экономией электроэнергии и «пользой для здоровья». Сейчас порядок регулируется директивой ЕС 2001 года: два раза в год — в последнюю неделю марта (на час вперёд) и в последнюю неделю октября (на час назад).