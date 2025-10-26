Европа застряла во времени: спор о переводе часов идет уже 7 лет - в чем загвоздка?
В ночь на воскресенье жители Латвии и других стран Европейского союза снова переводят стрелки часов на один час назад. Между тем премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его правительство намерено предложить ЕС отказаться от практики перевода часов, назвав её устаревшей и лишённой смысла.
Хотя вопрос об отмене сезонного перевода времени обсуждается в ЕС ещё с 2018 года, согласия между странами-членами до сих пор нет, сообщает LSM.lv.
Как всё начиналось
Перевод часов впервые ввела Германия во время Первой мировой войны, чтобы зимой продлить световой день и сэкономить уголь для военной промышленности. Позднее идею переняли и другие европейские государства, однако после войны от неё отказались.
Во время Второй мировой часы снова начали переводить — снова из экономии топлива. После войны традиция прекратилась, но вернулась в 1973 году, во время нефтяного кризиса. С тех пор практика сохранилась до наших дней.
В 1980 году ЕС впервые установил единые правила перевода часов для всех стран блока, а в Латвии переход на летнее время был введён в 1981 году, когда республика входила в состав СССР. Тогда это решение объясняли экономией электроэнергии и «пользой для здоровья». Сейчас порядок регулируется директивой ЕС 2001 года: два раза в год — в последнюю неделю марта (на час вперёд) и в последнюю неделю октября (на час назад).
Есть ли от этого польза?
Поддерживающие перевод часов утверждают, что осенью и зимой мы «получаем лишний час сна» и экономим электроэнергию. Однако критики говорят о другом: сбивается режим сна, ухудшается самочувствие, растёт риск ДТП, снижается концентрация и работоспособность.
Исследования показывают, что реальная экономия энергии минимальна. Например, немецкое Федеральное агентство по охране окружающей среды отмечает, что эффект сложно измерить: в одних сферах электроэнергия экономится, а в других — расходуется больше.
В Дании исследование показало, что в первую неделю после перехода на зимнее время число случаев депрессии увеличивается на 11 %. А в Финляндии и Польше отмечают, что перевод часов негативно влияет примерно на 20 % населения.
Некоторые специалисты, впрочем, утверждают, что большинство людей быстро адаптируется, хотя 5 % испытывают нарушения сна и раздражительность. Особенно тяжело адаптируются пожилые и хронически больные.
Дискуссия в ЕС
Ещё в 2018 году Еврокомиссия провела онлайн-опрос, в котором 84 % из 4,6 млн участников высказались за отмену перевода часов. Однако большинство ответов поступило из Германии и Австрии, что поставило под сомнение репрезентативность результатов. Планировалось, что практика будет отменена уже в 2021 году, но единого решения так и не приняли. Некоторые страны, в частности Польша и Испания, вновь поднимают этот вопрос.
Премьер Испании Педро Санчес заявил: «Честно говоря, я больше не вижу в этом смысла. Все опросы показывают: большинство испанцев и европейцев против перевода часов. Более того, есть научные доказательства, что это не экономит энергию и негативно влияет на здоровье и качество жизни».
Что дальше?
Чтобы вопрос вновь оказался на повестке дня ЕС, Испании нужно заручиться поддержкой 15 стран-членов или группы государств, представляющих 65 % населения ЕС. Тем временем против перевода часов ранее выступали Дональд Трамп и Илон Маск — оба называли практику «неудобной и бесполезной».
Почему всё так сложно
Главная причина, по которой ЕС до сих пор не отказался от этого ритуала, — разница во временных зонах. В Союзе их три: восточноевропейская, центральноевропейская и западноевропейская. Если, например, все страны Центральной Европы оставят летнее время, то зимой в некоторых регионах солнце будет вставать только к полудню. А если оставить зимнее — летом рассветы будут уже в три часа утра.
Поэтому пока Евросоюз остаётся в состоянии вечной неопределённости — переводить или не переводить, — а его жители продолжают каждую весну и осень выполнять один и тот же ритуал, которому уже больше ста лет.