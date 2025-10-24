В Валмиере создана собственная платформа для пожертвований
Теперь жертвовать стало проще, чем когда-либо. Всего за несколько кликов можно выбрать проект или человека, которому вы хотите помочь — от семьи, мечтающей о безопасном доме, до пожилых людей, нуждающихся в новых настольных играх.

Платформа также позволяет подать заявку на получение помощи — будь то идея, проект или личная нужда. Таким образом, каждый может попасть в поле зрения тех, кто действительно готов поддержать.

В Валмиере Valmieraziedo.lv уже стала важной частью местного сообщества, помогая семьям, детям и пенсионерам реализовать мечты. Её создатели приглашают всех присоединиться: «Помогать — просто. И каждый добрый поступок делает мир лучше».

