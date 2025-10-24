Осквернителя латвийского флага не могут найти уже год - полиция просит помощи

Как ранее сообщалось, 14 июня сотрудники бюро переводов вывесили у фасада здания государственный флаг Латвии, однако на следующее утро их ждало неприятное открытие — флаг был сорван и брошен на землю. «На работу пришла администратор и заметила, что флага нет. Сосед, который пришёл раньше, нашёл его лежащим на земле. Мы подключились к системе видеонаблюдения и нашли запись», — рассказывал в прошлом году сотрудник бюро переводов Skrivanek Улдис в эфире телеканала TV3.