Осквернителя латвийского флага не могут найти уже год - полиция просит помощи
Личность мужчины, сорвавшего 15 июня 2024 года латвийский флаг с флагштока перед зданием бюро переводов на улице Лачплеша в Риге, до сих пор не установлена.
По данному факту в Восточном управлении Рижского регионального управления Государственной полиции было начато уголовное производство по статье 93 Уголовного закона — за надругательство над государственным символом. Полиция опубликовала видео и фотографии подозреваемого и призывает всех, кто узнаёт мужчину, сообщить информацию по телефонам 25468909 или 112.
Как ранее сообщалось, 14 июня сотрудники бюро переводов вывесили у фасада здания государственный флаг Латвии, однако на следующее утро их ждало неприятное открытие — флаг был сорван и брошен на землю. «На работу пришла администратор и заметила, что флага нет. Сосед, который пришёл раньше, нашёл его лежащим на земле. Мы подключились к системе видеонаблюдения и нашли запись», — рассказывал в прошлом году сотрудник бюро переводов Skrivanek Улдис в эфире телеканала TV3.
На кадрах видно, что мужчина совершил противоправные действия ранним утром — вскоре после четырёх часов.
Полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.