Каждый пятый латвиец отмечает Хэллоуин - остальные считают, что это "не наши праздники"
Согласно данным опроса, проведённого международной исследовательской и технологической компанией Gemius, и в этом году около пятой части интернет-пользователей Латвии планируют отмечать Хэллоуин. Большинство участников праздника живут в Риге и её окрестностях и собираются следовать традиционным обычаям — надевать костюмы и собирать сладости. Однако значительная часть жителей страны в праздновании участвовать не будет, считая, что традиции Хэллоуина им не близки или что это вообще не праздник.
Результаты опроса интернет-пользователей Латвии показывают, что доля тех, кто собирается отмечать Хэллоуин, почти не изменилась по сравнению с прошлым годом — 19 % против 20 % в 2024 году. Большинство (73 %) заявили, что праздновать не будут (в 2024 году — 72 %), а 8 % пока не решили, будут ли участвовать в праздничных мероприятиях.
Наибольшая активность ожидается в пригороде Риги — 28 % жителей этого региона планируют праздновать, тогда как в самой Риге — 24 %, а в Видземе — 16 %. Наименее популярен Хэллоуин в Латгале, где 80 % опрошенных указали, что не собираются отмечать праздник. В Видземе Хэллоуин не будут праздновать 78 %, а в Земгале и Курземе — 77 % участников опроса.
Среди тех, кто собирается отмечать, самая популярная форма празднования — традиционные развлечения: переодевания и сбор сладостей (47 %). Почти столько же (46 %) планируют украсить дом в хэллоуинском стиле, а 27 % собираются посетить специальные мероприятия. Для 26 % опрошенных праздник пройдёт в детском формате — его отметят их дети в школах или пойдут вечером за сладостями. 15 % респондентов проведут Хэллоуин в кругу семьи и друзей, устроив домашние вечеринки или отправившись в гости. Некоторые собираются дарить сладости, наряжаться на работе, смотреть фильмы ужасов, а также отмечать в этот день другие праздники — например, день рождения или именины.
Те, кто не планирует праздновать Хэллоуин, чаще всего указывали, что традиции праздника им неинтересны (47 %), или что они вообще не считают его праздником (46 %). 35 % отметили, что не участвуют, потому что не празднуют ни семья, ни друзья, а 5 % признались, что мало знают о традициях Хэллоуина. Некоторые объяснили отказ тем, что праздник не соответствует их религиозным взглядам, не вызывает интереса или просто не нравится, а часть респондентов подчеркнула, что это не латвийский праздник. Некоторые добавили, что перестали отмечать, потому что сами или их дети уже выросли из этого возраста.