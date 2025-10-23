Политолог: депутаты превращают заседания Рижской думы в TikTok-шоу для саморекламы
Депутаты все чаще используют заседания Рижской думы не как рабочее пространство для обсуждения городских вопросов, а как инструмент для саморекламы в социальных сетях. Об этом в эфире передачи "Ziņu TOP" на канале TV24 заявил политолог Филипп Раевский.
По его словам, депутаты нередко “не разговаривают со своими коллегами, а ставят перед собой телефон и обращаются к своим избирателям”, превращая зал заседаний, оплачиваемый налогоплательщиками, в сцену для политического контента.
"Это стало нормой — депутат не ведёт диалог в думе, а делает прямой эфир, создаёт контент для TikTok или Facebook. Может, я упрощаю, но именно это мы и наблюдаем", — отметил Раевский.
Политолог подчеркнул, что это свидетельствует о глубокой трансформации политической коммуникации, к которой общество и институции пока не готовы. Он поставил вопрос: сможет ли сама дума адаптироваться к этим изменениям — например, ввести более строгий регламент или новые процедурные нормы, ограничивающие подобное поведение.
“А может, наоборот, пусть говорят — все участвуют 24 часа в сутки и выступают. Это уже новая реальность", — добавил он, размышляя о границах между публичной политикой и самопиаром.
Раевский напомнил, что когда-то государственный бюджет принимали по ночам — теперь же ночные заседания могут превратиться в своеобразные марафоны общения с избирателями в прямом эфире.