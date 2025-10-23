Полицейские обвинялись в подделке отчетов о ночных рейдах ради двойной оплаты - суд вынес решение

Уголовный процесс был начат семь лет назад. Из обвиняемых наиболее широко известна Лена Кейне-Каштальян, которая в свое время часто появлялась в телепередаче "Degpunktā", комментируя различные происшествия. Ее эмоциональная манера общения контрастировала с обычной сдержанностью должностных лиц, что сделало ее своего рода "звездой полиции". В то время она занимала должность начальника отдела криминальной полиции в Курземском участке Риги.