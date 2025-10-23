Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:04
В четверг местами ожидаются дожди
В четверг будет преобладать пасмурная погода, на большей части территории страны временами пройдут дожди, прогнозируют синоптики.
Вечером дождь ожидается только в Латгале и местами в Видземе, а в Курземе возможен туман. Будет дуть слабый и умеренный юго-восточный ветер, температура воздуха не превысит +6…+11 градусов. В Риге временами возможен дождь, температура воздуха составит около +9 градусов.
Погодные условия в Латвии определяет восточная окраина циклона.