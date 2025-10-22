Больше никаких "веганских сосисок"! Европарламент запретит традиционные названия для продуктов без мяса
Европейский парламент утвердил новые правила, запрещающие использовать названия «колбаса», «сосиска» или «бургер» для растительных продуктов, если в их составе нет мяса. Теперь, если продукт сделан из сои, на упаковке должно быть прямо указано, что это соевый продукт.
Инициатором выступила Европейская народная партия (ЕНП), крупнейшая фракция парламента, в которую входят и латвийские депутаты Сандра Калниете и Инесе Вайдере. Главная докладчица по этому вопросу, Селина Имара, заявила: «Стейк — это мясо, точка. Использование таких обозначений только для настоящего мяса обеспечивает честную маркировку, защищает фермеров и сохраняет кулинарные традиции Европы».
Большинство депутатов поддержало запрет на использование «животных» названий для растительных продуктов. Поддержал идею и канцлер Германии Фридрих Мерц, сказавший в эфире ARD: «Колбаса есть колбаса. Колбаса не бывает веганской».
Однако не все члены ЕНП согласились с решением. Представитель Христианско-демократического союза Германии Петер Лизе отметил: «Нельзя считать потребителей глупыми. Если на упаковке написано “веганский бургер” или “веганская колбаса”, каждый сам решит, покупать или нет».
Депутат от партии «Зелёные» Анна Кавачини выразилась ещё резче, заявив в интервью Deutsche Welle: «Мир в огне, а ЕНП не нашла ничего лучше, чем устроить дискуссию о колбасах и шницелях».
Многие торговые сети и производители выступили против решения. Компании Lidl, Aldi Süd, Burger King и даже производитель колбас Rügenwalder Mühle направили в Европарламент открытое письмо с призывом отклонить инициативу. По их словам, покупатели прекрасно отличают настоящее мясо от соевых изделий, а запрет только затормозит инновации и усложнит выход новых продуктов на рынок.