Конец эпохи Google? Компания Open AI представила свой браузер на базе искусственного интеллекта

Запуск Atlas стал очередным шагом OpenAI в стремлении использовать аудиторию в 800 миллионов активных пользователей ChatGPT в неделю, расширяя присутствие компании в повседневной онлайн-жизни людей и получая данные об их поведении в интернете. Этот шаг может ускорить переход к поиску, управляемому искусственным интеллектом, поскольку пользователи всё чаще обращаются к инструментам, которые обобщают и анализируют информацию, вместо традиционного поиска по ключевым словам. Тем самым усиливается конкуренция между OpenAI и Google.