Конец эпохи Google? Компания Open AI представила свой браузер на базе искусственного интеллекта
Компания OpenAI представила ChatGPT Atlas — давно ожидаемый веб-браузер с искусственным интеллектом, созданный на основе популярного чат-бота, который станет прямым конкурентом доминирующему на рынке Google Chrome.
Запуск Atlas стал очередным шагом OpenAI в стремлении использовать аудиторию в 800 миллионов активных пользователей ChatGPT в неделю, расширяя присутствие компании в повседневной онлайн-жизни людей и получая данные об их поведении в интернете. Этот шаг может ускорить переход к поиску, управляемому искусственным интеллектом, поскольку пользователи всё чаще обращаются к инструментам, которые обобщают и анализируют информацию, вместо традиционного поиска по ключевым словам. Тем самым усиливается конкуренция между OpenAI и Google.
Atlas стал новым участником на насыщенном рынке ИИ-браузеров, где уже представлены Comet от Perplexity, Brave и Neon от Opera. Все они стремятся привлечь пользователей, внедряя функции автоматического резюмирования страниц, заполнения форм и генерации кода.
Atlas позволяет пользователям открывать боковую панель ChatGPT в любом окне браузера, чтобы суммировать содержание страниц, сравнивать товары или анализировать данные с сайтов. В режиме «агента», доступном для платных пользователей, ChatGPT может взаимодействовать с веб-сайтами от их имени — выполнять задачи от начала до конца, например искать и бронировать поездку.
Во время демонстрации разработчики OpenAI показали, как ChatGPT может найти рецепт блюда в интернете, а затем автоматически заказать все необходимые ингредиенты. Агент открыл сайт Instacart и добавил нужные продукты в корзину — процесс занял всего несколько минут.
Новый браузер уже доступен пользователям по всему миру на macOS (Apple). Позже планируется выпуск версий для Windows, iOS и Android.
