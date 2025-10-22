Премьер Латвии: в ЕС должны осознать, что экономические мигранты - не беженцы

Сегодня премьер-министр отправится на заседание Евросовета, в рамках которого подписавшие инициативу страны проведут встречу, чтобы согласовать возможные изменения в международных документах. Силиня отметила, что с момента вступления в силу Конвенции ООН о статусе беженцев прошло более 50 лет, и с тех пор изменилось понимание того, кому в первую очередь следует оказывать помощь. "Люди, которые по экономическим причинам ищут лучшие возможности для карьеры и жизни, не могут считаться лицами, ищущими убежища", - сказала премьер, подчеркнув, что помощь прежде всего должна оказываться тем, кто бежит от войны, например, как это делает Латвия, поддерживая жителей Украины.