Чтобы рыба вернулась: в Елгавском крае очистили реку Свете

Река Свете является естественным местом нереста вимбы, речного угря и других хозяйственно ценных видов рыб. Большая часть бассейна реки в Елгавском крае протекает через территории сельскохозяйственного производства, и вымывание питательных веществ с сельскохозяйственных земель способствует усиленному росту водной растительности, что нарушает естественное течение реки. Недостаточное управление пойменными лугами в прилегающей к реке территории способствует накоплению биомассы и образованию засорения русла, что препятствует размножению рыб и формированию естественных местообитаний. В результате климатических изменений в относительно тёплые зимы не образуется толстый слой льда, который весной мог бы естественным образом очистить русло и береговую линию реки.