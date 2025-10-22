Чтобы рыба вернулась: в Елгавском крае очистили реку Свете
Муниципалитет Елгавского края провёл масштабную очистку реки Свете для восстановления условий нереста ценных видов рыб и улучшения экосистемы водоёма, что способствует увеличению их популяций и снижению эрозии берегов.
Муниципалитет Елгавского края в рамках проекта Государственного рыбного фонда провёл очистку русла и берегов реки Свете на участке длиной 1000 метров с целью восстановления и улучшения условий нереста хозяйственно ценных видов рыб, а также увеличения их популяций.
Для предотвращения накопления водной растительности и освобождения реки Свете от водорослей была проведена формировка профиля берегов и русла водоёма, что улучшило гидродинамические параметры течения, а также создан рельеф дна, необходимый для нереста рыб. При очистке участка реки местами оставлялись участки растительной массы, чтобы способствовать естественному нересту рыб. Восстановление водного потока также приведёт к снижению эрозии берегов реки.
Река Свете является естественным местом нереста вимбы, речного угря и других хозяйственно ценных видов рыб. Большая часть бассейна реки в Елгавском крае протекает через территории сельскохозяйственного производства, и вымывание питательных веществ с сельскохозяйственных земель способствует усиленному росту водной растительности, что нарушает естественное течение реки. Недостаточное управление пойменными лугами в прилегающей к реке территории способствует накоплению биомассы и образованию засорения русла, что препятствует размножению рыб и формированию естественных местообитаний. В результате климатических изменений в относительно тёплые зимы не образуется толстый слой льда, который весной мог бы естественным образом очистить русло и береговую линию реки.
Перед проведением очистки реки была проведена оценка ситуации в соответствии с методикой, разработанной Научно-исследовательским институтом безопасности пищевых продуктов, здоровья животных и окружающей среды BIOR. Очистку водоёма осуществляло общество с ограниченной ответственностью Transbulk. Общая стоимость проекта составила 11 758,30 евро, включая финансирование Рыбного фонда в размере 9 273,77 евро и софинансирование муниципалитета Елгавского края в размере 2 484,53 евро.