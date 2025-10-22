В среду существенных осадков не ожидается.
В Латвии
Сегодня 09:04
В среду в Латвии ожидается облачная погода с порывистым ветром
В среду в Латвии будет много облаков, а местами - в основном в Курземе - пройдет кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.
Скорость южного, юго-восточного ветра порывами будет достигать 9-14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +7...+12 градусов.
В Риге между облаками выглянет солнце, дождя не будет, скорость юго-восточного ветра будет порывами достигать 13 метров в секунду, воздух прогреется до +9 градусов.