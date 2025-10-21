МИД Латвии: активы Центробанка РФ направить на восстановление Украины

В разделе "Украина и Россия" ожидается обсуждение всесторонней поддержки Украины, включая инициативу Европейской комиссии по созданию инструмента репарационного займа. В сегменте Ближнего Востока будет обсуждаться ситуация в регионе после достигнутого 13 октября соглашения о прекращении войны в Газе и возможного участия ЕС в его реализации. В разделе "Безопасность и оборона" будет обсуждаться дорожная карта ЕС по обеспечению оборонной готовности до 2030 года.