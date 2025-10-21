Мебельному гиганту IKEA грозит многомиллионный штраф за тайную слежку за клиентами

Издание Bild сообщает, что суд установил не менее 30 нарушений Закона о защите данных. Клиенты снимались с открытыми лицами, а одна из камер фиксировала и покупателей, и их PIN-коды. Записи хранились в течение 72 часов. Ещё шесть камер были установлены в зонах, где видеонаблюдение не имело юридических оснований, а семь камер имели слишком широкий угол обзора — формально они предназначались для контроля уборки снега, но фактически снимали прохожих.