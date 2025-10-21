Мебельному гиганту IKEA грозит многомиллионный штраф за тайную слежку за клиентами
В венском филиале IKEA камеры тайно снимали посетителей, включая моменты, когда покупатели вводили PIN-коды своих банковских карт. Такое нарушение может обойтись компании как минимум в 1,5 миллиона евро.
Издание Bild сообщает, что суд установил не менее 30 нарушений Закона о защите данных. Клиенты снимались с открытыми лицами, а одна из камер фиксировала и покупателей, и их PIN-коды. Записи хранились в течение 72 часов. Ещё шесть камер были установлены в зонах, где видеонаблюдение не имело юридических оснований, а семь камер имели слишком широкий угол обзора — формально они предназначались для контроля уборки снега, но фактически снимали прохожих.
В ходе судебного разбирательства компания пыталась переложить вину на бывшего сотрудника службы безопасности, однако суд признал, что он технически не мог совершить такие действия, и подтвердил факт нарушения правил защиты данных. Несмотря на это, IKEA намерена обжаловать решение суда. Представители компании в Австрии утверждают, что система не обрабатывала персональные данные, поскольку ни лица людей, ни PIN-коды не могли быть однозначно идентифицированы. По их мнению, поскольку никто не пострадал, штраф является “совершенно необоснованным”.
Суд, однако, оценил ситуацию иначе: с марта по май 2022 года на записях чётко различались тысячи людей, включая пассажиров трамваев и метро, так как камеры охватывали не только территорию магазина, но и общественные пространства. В качестве смягчающего обстоятельства суд отметил сотрудничество IKEA со следствием и демонтаж камер.
Несмотря на то что многомиллионный штраф остаётся в силе, компания заявила, что от видеонаблюдения отказываться не собирается, ссылаясь на необходимость предотвращения краж и актов вандализма.