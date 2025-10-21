Ночная погоня в Риге: 13-летний ребенок на угнанном авто убегал от полиции на скорости до 235 км/ч

Инцидент произошёл около 1:50 ночи на улице Бривибас в Риге, где проходила проверка водителей на алкоголь. Водитель автомобиля Škoda проигнорировал законное требование полицейских остановиться и начал бегство, направившись в сторону Саулкрасты. Несмотря на неоднократные приказы остановиться, подросток продолжал движение — сначала по трассе A2, затем свернул на A1. По словам полиции, он вел себя крайне агрессивно и значительно превышал допустимую скорость, разгоняясь местами до 235 км/ч.