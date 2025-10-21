Ночная погоня в Риге: 13-летний ребенок на угнанном авто убегал от полиции на скорости до 235 км/ч
В Риге 13-летний подросток угнал родительский автомобиль и устроил ночную погоню, набрав скорость до 235 км/ч. Его задержали после преследования с участием нескольких полицейских подразделений.
В ночь с понедельника на вторник сотрудники Государственной полиции Латвии остановили 13-летнего подростка, который, угнав автомобиль своих родителей, пытался сбежать от полицейских и во время погони разгонялся до 235 км/ч.
Инцидент произошёл около 1:50 ночи на улице Бривибас в Риге, где проходила проверка водителей на алкоголь. Водитель автомобиля Škoda проигнорировал законное требование полицейских остановиться и начал бегство, направившись в сторону Саулкрасты. Несмотря на неоднократные приказы остановиться, подросток продолжал движение — сначала по трассе A2, затем свернул на A1. По словам полиции, он вел себя крайне агрессивно и значительно превышал допустимую скорость, разгоняясь местами до 235 км/ч.
Для задержания нарушителя были привлечены дополнительные силы муниципальной полиции Саулкрасты. В итоге на улице Айнажу автомобиль удалось остановить. Как выяснилось, за рулём находился 13-летний подросток, который взял машину без ведома родителей. В автомобиле также находились два других несовершеннолетних, чью жизнь водитель поставил под угрозу.
По данному факту начато уголовное производство по статье 259.1 Уголовного закона Латвии — за нарушение правил дорожного движения, выразившееся в агрессивном вождении и отказе остановиться по требованию компетентного должностного лица.
Полиция продолжает выяснять все обстоятельства происшествия и обращается к родителям с призывом:
- объяснять детям основы дорожной безопасности,
- не оставлять ключи от автомобиля в свободном доступе,
- и напоминать, что вождение транспортных средств несовершеннолетними строго запрещено и может привести к трагическим последствиям.