В среду облачность усилится, будет дуть холодный ветер

Ночью облачность усилится, осадков не ожидается, а минимальная температура воздуха составит от -3 градусов в некоторых районах на востоке страны до +5 градусов на Курземском побережье. Днем местами пройдут небольшие и кратковременные дожди, наиболее вероятные в Курземе. Температура воздуха поднимется до +7...+12 градусов.